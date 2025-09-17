الأربعاء 17 سبتمبر 2025
ضبط القائم على إدارة حسابات ينتحل صفة شخصيات للنصب والاحتيال على المواطنين

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على القائم على إدارة حسابات ينتحل صفة شخصيات للنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد العناصر الجنائية الحاصل على دبلوم بإنشاء عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفات مختلفة للنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بإمكانية تقديم خدمات لهم مقابل مبالغ مالية.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول تبين بعد فحصه احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. 

وبمواجهته اعترف بممارسة النشاط وإنشاء الحسابات الوهمية لاستغلالها في الاحتيال على المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

