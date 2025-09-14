الأحد 14 سبتمبر 2025
الاستماع لأقوال سائق ليبي دخل البلاد بطريقة غير مشروعة بالتجمع

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

يستمع فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال سائق ليبي هارب من السجن في بلاده بعد اتهامه بإنهاء حياة صديقه هناك، واختبأ بـمنطقة التجمع الأول.

 

القبض على ليبي بالتجمع

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا يفيد إن قوة أمنية بالتجمع الأول اشتبهت في سائق أثناء قيادته سيارة نقل بدائرة القسم، وتبين أنه يحمل الجنسية الليبية ولا توجد معه أوراق تفيد دخوله الأراضي المصرية بطريقة شرعية.

وبمواجهته اعترف المتهم، أنه دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، عقب هروبه من السجن في ليبيا في قضية قتل صديقة.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

