تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة مقتل راكب على يد سائق ميكروباص بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة سائق ميكروباص، بتهمة قتل راكب بطعنه بمفك في أذنه، بسبب تدخله للدفاع عن فتاة بـ منطقة التجمع الخامس، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي، يفيد بمقتل شخص على يد سائق ميكروباص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص إثر إصابته بطعنة فى أذنه باستخدام مفك، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان الذين أكدوا نشوب مشادة كلامية بين سائق الميكروباص وفتاة تطورت إلى مشاجرة، فتدخل المجني عليه للدفاع عنها فقام المتهم بطعنه بالمفك في أذنه، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

