تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة مقتل راكب على يد سائق ميكروباص بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة سائق ميكروباص، بتهمة قتل راكب بطعنه بمفك في أذنه، بسبب تدخله للدفاع عن فتاة بـ منطقة التجمع الخامس، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي، يفيد بمقتل شخص على يد سائق ميكروباص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص إثر إصابته بطعنة فى أذنه باستخدام مفك، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان الذين أكدوا نشوب مشادة كلامية بين سائق الميكروباص وفتاة تطورت إلى مشاجرة، فتدخل المجني عليه للدفاع عنها فقام المتهم بطعنه بالمفك في أذنه، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.