تجديد حبس زوجين بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

جددت نيابة الأموال العامة ، حبس شخصين “عنصر جنائي وزوجته”، مقيمان بالقاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بما يوحي بأن الأموال ناتجة عن أعمال مشروعة.

وقدرت السلطات قيمة الأموال والممتلكات التي تم ضبطها بحوالي 70 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ المقتضى القانوني.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

