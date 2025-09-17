ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على عامل بالفيوم لتصنيعه 700 ألف قطعة ألعاب نارية تمهيدًا للاتجار بها.

ضبط عامل بالفيوم لتصنيعه 700 ألف قطعة ألعاب نارية

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن الفيوم، إدارة عامل مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة ورشة لتصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 700 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في التصنيع، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

