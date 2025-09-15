الإثنين 15 سبتمبر 2025
تفاصيل أول مران لمنتخب مصر للشباب في تشيلي

منتخب الشباب،فيتو
منتخب الشباب،فيتو

منتخب الشباب، أدى المنتخب الوطني تحت 20 سنة لكرة القدم تدريبه الأول فى مدينة ريجوت خلال معسكره المغلق استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم هناك والتي تقام من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

وجاء التدريب خفيفا طبقا لتوجيهات الكابتن أسامة نبيه المدير الفني لفك العضلات ومقاومة الإجهاد.


وتضمن مجموعة من التدريبات الترويحية بدون كرة والجري حول الملعب تحت قيادة علاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب.


وخاض اللاعبون فقرة من التدريبات البدنية في الجيم تحت قيادة أحمد سامح المعد البدني، وفي ختام التدريب خضع اللاعبون لجلسات الاستشفاء.

شهد التدريبات حماده الشربيني عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة.


من جهته، طالب أسامة نبيه اللاعبين بالتركيز الشديد استعدادًا لبطولة كأس العالم التي تمثل أهمية كبيرة فى مسيرتهم، مؤكدا على ثقته فيهم وفي قدرتهم على أن يحققوا أحلام الجماهير المصرية.

موعد ودية منتخب مصر أمام بنما

وتقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره بنما يوم الخميس المقبل 18 سبتمبر، وتنطلق أحداثها في الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة 

منتخب الشباب مع هاني أبو ريدة، فيتو
منتخب الشباب مع هاني أبو ريدة، فيتو

قوام بعثة منتخب مصر للشباب

وغادرت القاهرة فجر أمس السبت، بعثة مصر مصر للشباب التي ضمت حمادة أنور مدير المنتخب، علاء عبده المدرب العام، محمد عمر النور المدرب المساعد، أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، محمود فايز مدير إدارة تحليل الأداء ومساعده زياد شعراوي، أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، أحمد سامح المعد البدني، أحمد سامي المنسق الأمني، محمد محروس أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، عباس حسانين وأحمد ممدوح أخصائيي التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

23 لاعبا في بعثة منتخب الشباب

كما ضمت البعثة قائمة منتخب مصر في البطولة وهم عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد منشاوي، أحمد نائل، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، معتز محمد، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد "كاباكا"، محمد السيد، أحمد وحيد، سيف سفاجا، سليم طلب، تيبو جابريال، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله، عمرو "بيبو"، ياسين عاطف، عمر خضر، أحمد شرف ومحمد هيثم.

 

