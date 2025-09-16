الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
بعد إصابة إمام عاشور، نتائج التحاليل تثبت سلامة جميع لاعبي الأهلي

أجرى الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، تحاليل طبية شاملة لجميع لاعبي الفريق، وذلك للاطمئنان على سلامتهم عقب إصابة اللاعب إمام عاشور بفيروس استدعي نقله إلى المستشفى عقب مباراة إنبي في الدوري الممتاز.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن نتائج التحاليل التي خضع لها جميع اللاعبين أثبتت سلامتهم بالكامل، وعدم معاناتهم من أي عدوى ناتجة عن مخالطة عاشور.

وأوضحت المصادر أن هذه التحاليل جاءت كإجراء احترازي من قبل الجهاز الطبي، للتأكد من عدم انتقال العدوى لأي من أعضاء الفريق، في إطار حرص النادي على صحة لاعبيه وطاقمه الفني والإداري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز 

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

