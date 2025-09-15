صدمة لجماهير البارسا، فئران في ملعب الكامب نو (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاستاد الكامب نو الذي اقترب من استضافة مباريات برشلونة.

وكشف فيديو تم عرضه من نادي برشلونة عن آخر استعدادات الكامب نو، وجود فئران داخل الاستاد مما أثار غضب وتساؤلات جماهير البارسا.

🚨 Los VESTUARIOS del CAMP NOU con RATAS.



Madre mía 😂😂😂😂😂😂pic.twitter.com/ZK9kY8qJQ3 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 14, 2025

وسرعان ما تداول رواد السوشيال ميديا المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي منتقدين إدارة برشلونة.

فيما أعلن نادي برشلونة عن تأجيل افتتاح ملعب "كامب نو" بعد أن كان من المقرر أن يعود لاستقبال المباريات الرسمية خلال الموسم الحالي، وجاء القرار نتيجة تعقيدات في أعمال التجديد وإجراءات السلامة، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين أنصار الفريق الذين ينتظرون بفارغ الصبر العودة إلى معقلهم التاريخي.



ومنذ بدء مشروع تجديد كامب نو ضمن خطة "إسباي بارسا"، التي تعتبر واحدة من أضخم المشروعات الرياضية في أوروبا، كان الهدف تحويل الملعب إلى تحفة معمارية حديثة تستوعب أكثر من 105 ألف متفرج، مع تطوير شامل للبنية التحتية والمرافق التجارية والترفيهية، غير أن حجم المشروع وتعقيداته الهندسية تسببا في تأخير الجدول الزمني أكثر من مرة، وهو ما جعل الإدارة مضطرة لإعلان التأجيل مجددًا.

برشلونة يصدم جماهيره



وبحسب بيان برشلونة، فإن أعمال البناء تسير بوتيرة جيدة، لكن هناك أجزاء أساسية من الملعب، مثل السقف الجديد والمدرجات العلوية، لم تُستكمل بالشكل الذي يضمن معايير السلامة الدولية، لذلك، فضّل النادي التضحية بموعد الافتتاح المحدد سابقًا على أن يضمن جاهزية كاملة للملعب عند استئناف المباريات عليه.



ومن جهتها استقبلت الجماهير الكتالونية الخبر بصدمة واضحة، خاصة وأنها كانت تتطلع للعودة إلى “الكامب نو” بعد فترة طويلة من التنقل بين ملاعب مؤقتة أبرزها ملعب “مونتجويك”، هذا الأخير، رغم محاولات النادي توفير أفضل الظروف فيه، إلا أنه لم ينجح في تعويض الأجواء الأسطورية التي يتميز بها معقل برشلونة التاريخي، وعبر كثير من المشجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن خيبة أملهم، معتبرين أن غياب الفريق عن ملعبه الأصلي أثر على الحضور الجماهيري وحتى على الحالة المعنوية للاعبين.

من جانبها، أكدت إدارة برشلونة أن هذا التأجيل لن يؤثر على جودة المشروع النهائية، بل إنه خطوة لضمان أن يصبح الملعب الجديد في أفضل حالاته لحظة افتتاحه، وشدد النادي على أن الاستثمار الضخم في مشروع “إسباي بارسا” يهدف لتعزيز إيرادات النادي على المدى الطويل، سواء من خلال رفع سعة الجماهير أو عبر المرافق التجارية والسياحية التي ستجعل من الكامب نو وجهة عالمية تتجاوز مجرد كونه ملعبًا لكرة القدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.