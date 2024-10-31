فوائد الزبادي، يعزز صحة الجهاز العصبي ويقوي المناعة ويحمي من هشاشة العظام

فوائد الزبادي، الزبادى من منتجات الألبان الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لأهميتها الصحية للكبار والصغار.

وفوائد الزبادي، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

أهمية تناول الزبادي

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الزبادي من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية، وقد اشتهر في العديد من الثقافات بفضل قيمته الغذائية العالية، ويحتوي الزبادي على البروتينات، والفيتامينات، والمعادن، مما يجعله خيار ممتاز لتغذية متوازنة.

فوائد الزبادي

فوائد الزبادي للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الزبادي:

الزبادي مصدر غني للبروتين، وهو ضروري لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة، ويمكن أن يساعد استهلاك الزبادي في تعزيز الشعور بالشبع، مما يسهم في التحكم في الوزن، ويُفضل تناول الزبادي كوجبة خفيفة أو كجزء من وجبة الإفطار لاحتوائه على البروتين الذي يُشعر بالشبع لفترة أطول.

الزبادي يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتُساهم هذه البكتيريا في تحسين الهضم، وتخفيف مشاكل مثل الانتفاخ والغازات، وتعزيز صحة الأمعاء بشكل عام ودراسات عديدة أظهرت أن استهلاك البروبيوتيك يمكن أن يُقلل من خطر الإصابة ببعض الاضطرابات المعوية.

الزبادي مصدر جيد للكالسيوم، الذي يلعب دور حيوي في صحة العظام والأسنان، حيث يساعد الكالسيوم في الوقاية من هشاشة العظام، خاصة لدى كبار السن.

يحتوي الزبادي على الفيتامينات مثل فيتامين B12، الذي يساهم في تعزيز وظائف الجهاز العصبي وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

الزبادي مفيد للقلب، ويمكن أن يساعد استهلاك الزبادي قليل الدسم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويُنصح بتناول الزبادي غير المحلى للحصول على فوائد صحية أكبر.

يساعد في تقوية جهاز المناعة، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يساهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

وتابع، يُمكن استخدام الزبادي في العديد من الوصفات، سواء كوجبة خفيفة أو كمكون في الأطباق المختلفة، ويمكن إضافته إلى السلطات، أو العصائر، أو حتى الحلويات، مما يجعله طعام متنوع ومناسب لجميع الأذواق، فالزبادي هو طعام مغذٍي وصحي يُقدم العديد من الفوائد للجسم، ويُنصح بإدراجه في النظام الغذائي اليومي لتحقيق أقصى استفادة صحية.