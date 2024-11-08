فوائد الزبادي، يكافح العدوى ويحمي من هشاشة العظام وأمراض القلب

فوائد الزبادي، الزبادي من منتجات الألبان الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وقيمة غذائية عالية فهي تحتوي على البكتيريا النافعة وفيتامين د وبروتين وكالسيوم.

وفوائد الزبادي، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله دائمًا للكبار والصغار حفاظًا على الصحة.

أهمية تناول الزبادي

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الزبادي هو أحد الأطعمة التي تتميز بطعمها اللذيذ وفوائدها الصحية العديدة، ويُنتج الزبادي من تخمير حليب الأبقار أو الأغنام أو الماعز بواسطة بكتيريا نافعة تُسمى "البكتيريا اللبنية"، وهي بكتيريا مفيدة تسهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، ويُعتبر الزبادي من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، وله فوائد عديدة تجعله خيار مثالي لإضافتها إلى النظام الغذائي.

فوائد الزبادي

فوائد الزبادي للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الزبادي:

يعد الزبادي من المصادر الغنية بالبروبيوتيك، وهي البكتيريا المفيدة التي تساهم في تحسين صحة الأمعاء، وتساعد هذه البكتيريا على تعزيز التوازن البيولوجي للبكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي، مما يحسن من عملية الهضم ويمكّن الجسم من امتصاص العناصر الغذائية بشكل أكثر فعالية.

كما أن الزبادي يمكن أن يساعد في الوقاية من مشاكل الهضم مثل الإسهال، والإمساك، وانتفاخ البطن، وقد يساهم في علاج بعض اضطرابات الأمعاء مثل متلازمة القولون العصبي.

الزبادي يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين (د) والكالسيوم والماغنيسيوم، التي تساهم في تعزيز مناعة الجسم.

البروبيوتيك الموجود في الزبادي يساهم في تقوية جهاز المناعة عن طريق تحسين التفاعل بين البكتيريا المفيدة والجهاز المناعي، مما يعزز قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

يعتبر الزبادي مصدر ممتاز للكالسيوم، الذي يلعب دور مهم في بناء وتقوية العظام والأسنان، كما أنه يحتوي على فيتامين (د)، الذي يعزز امتصاص الكالسيوم في الجسم، لذا فإن تناول الزبادي بانتظام يمكن أن يساهم في الوقاية من هشاشة العظام وتقوية الهيكل العظمي، خاصة مع التقدم في العمر.

الزبادي يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية الصحية التي تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، تناول الزبادي يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن الزبادي يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم.

يحتوي الزبادي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مفيد في علاج بعض مشاكل البشرة مثل حب الشباب والتهيج الجلدي، بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الزبادي في ماسكات الوجه قد يساعد في ترطيب البشرة وتفتيحها.

وتابع، الزبادي هو غذاء غني بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية التي تدعم العديد من جوانب الصحة العامة، من دعم الجهاز الهضمي إلى تعزيز صحة العظام والبشرة، يمكن أن يكون الزبادي جزء مهم من نظام غذائي متوازن.