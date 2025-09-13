فوائد صعود السلم يوميا لصحة القلب والعظام والعقل

فوائد صعود السلم، صعود السلم من الممارسات اليومية التي يقوم بها معظم البشر على مستوى العالم، فهو أساسي ضمن الحياة اليومية ويمكن صعود السلم أكثر من مرة يوميا.

وفوائد صعود السلم، عديدة رغم أن البعض يسأم صعود السلم فإنه يعتبر من التمارين الرياضية المهمة التى ينصح الخبراء بممارستها يوميا حفاظا على الصحة.

وقالت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن صعود السلم يعد من الأنشطة البدنية البسيطة التي يمكن ممارستها في أي وقت تقريبا، ولا تحتاج إلى معدات خاصة أو اشتراك في نادٍ رياضي، ورغم بساطته، فإن هذا التمرين يقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم والعقل، ويساعد على تحسين اللياقة العامة وجودة الحياة.

فوائد صعود السلم

وأضافت مرام، أن من فوائد صعود السلم يوميا:

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، حيث أن صعود السلم يعد تمرين قلبي وعائي ممتاز، إذ يرفع معدل ضربات القلب ويحسن ضخ الدم في الجسم، والانتظام على هذه العادة يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، وأمراض القلب، كما أنه يحسن من قدرة القلب والرئتين على العمل بكفاءة أعلى.

حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن، وصعود السلم يساعد على حرق كمية جيدة من السعرات الحرارية في وقت قصير، إذ يضاعف استهلاك الطاقة مقارنة بالمشي على سطح مستوي عند ممارسته يوميا، فإنه يساهم في فقدان الدهون الزائدة خاصة حول منطقة البطن، مما يدعم الوصول إلى وزن صحي.

تقوية العضلات والمفاصل، وهذا النشاط يقوي عضلات الساقين، والفخذين، والأرداف، وأسفل الظهر، كما يحسن من مرونة المفاصل خاصة الركبتين والكاحلين، ويساعد صعود السلم على بناء كتلة عضلية جيدة تدعم الهيكل العظمي وتحافظ على ثبات الجسم.

تحسين صحة العظام، والحركة المستمرة أثناء صعود السلم تحفز العظام على زيادة كثافتها، ما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في العمر، ويساعد على تقوية العمود الفقري والحوض.

رفع مستوى اللياقة البدنية، وبمرور الوقت، يساهم صعود السلم في تحسين التحمل البدني، وزيادة مرونة العضلات، وتسريع التمثيل الغذائي، كما يمنح الجسم القدرة على أداء الأنشطة اليومية بنشاط أكبر دون شعور سريع بالتعب.

تعزيز الصحة العقلية وتقليل التوتر، والتمارين البدنية بشكل عام تحفز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، وصعود السلم ليس استثناء، وممارسة هذه العادة يوميا ترفع المزاج، وتقلل من مشاعر القلق والتوتر، وتساعد على تحسين جودة النوم.

مع كل درجة يتم صعودها، يزداد مجهود الجهاز التنفسي، مما يقوي عضلات الرئة ويحسن كفاءتها، وهو أمر مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يرغبون في تحسين قدرتهم على التحمل أثناء الأنشطة اليومية.

توفير الوقت والجهد، واستخدام السلم بدلا من المصعد يعد خيار عملي، فهو يوفر عليك الذهاب لصالة الألعاب الرياضية في بعض الأحيان، خاصة إن كنت مشغولا، ويمكن إدماج هذه العادة بسهولة في الروتين اليومي، سواء في المنزل أو مكان العمل.

خفض خطر الأمراض المزمنة، وممارسة صعود السلم يوميا ترتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، والسمنة، ومتلازمة التمثيل الغذائي، لأنها تحسن استجابة الجسم للأنسولين وتنظم مستويات السكر في الدم.

تحسين التوازن والوقاية من السقوط، والتكرار المنتظم لهذه الحركة يساعد على تحسين التوازن والتنسيق بين العضلات، ما يقلل احتمالية السقوط، خصوصا لدى كبار السن، ويزيد من ثقتهم أثناء الحركة.

كيف تصعد السلم بشكل صحى

وتابعت، أنه لممارسة صعود السلم بشكل صهى، يجب اتباع بعض التعليمات، منها:-

ابدأ تدريجيا إذا لم تكن معتاد على النشاط البدني، وزد عدد الدرجات ببطء.

حافظ على وضعية الجسم مستقيمة، ولا تنحني كثيرا للأمام.

ارتدى أحذية مريحة تدعم القدم وتقي من الانزلاق.

احرص على شرب كمية كافية من الماء قبل وبعد التمرين.

إذا كنت تعاني من مشكلات في القلب أو المفاصل، استشر طبيبك قبل البدء.

