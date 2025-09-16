أخبار مصر اليوم: الوزراء: زيادة أسعار الوقود في أكتوبر هي الأخيرة وآلية جديدة للتسعير، تأمين احتياجات الغاز والطاقة لـ 5 سنوات مقبلة، موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

السياحة: تعميم صورة القطعة المختفية من المتحف المصري على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات



أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة كافة المقتنيات الموجودة بمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير.



واوضحت وزارة السياحة والآثار انه تم تعميم صورة الأسورة الذهبية النادرة التي اختفت من المتحف المصري بالتحرير على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ والموانئ البرية والبحرية والحدودية على مستوى الجمهورية.



أعلنت وزارة السياحة والآثار عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة اختفاء إحدى الأساور الأثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، قامت بإحالة الواقعة للجهات الشرطية المختلفة والنيابة العامة وإبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك فور علمها بالواقعة.

وأوضح مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن الصور المتداولة على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا تخص القطعة المختفية، مؤكدًا على أن الأساور الظاهرة في هذه الصور معروضة بالفعل في قاعات الدور الثاني بالمتحف، وأن الأسورة محل التحقيق مختلفة عنها تمامًا، حيث إنها أسورة ذهبية ذات خرزة كروية من اللازورد من مقتنيات الملك أمنمووبي من عصر الانتقال الثالث.

وتؤكد وزارة السياحة والآثار أن تأجيل الإعلان عن الواقعة جاء حرصًا على توفير المناخ الملائم لضمان سير التحقيقات.

مدبولي: الأسعار مستقرة ونرفض سياسات التسعير الجبري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يحرص بشكل مستمر على متابعة ما يُنشر في الصحف القومية والمستقلة، إلى

وأوضح مدبولي، خلال لقائه بعدد من رؤساء الصحف، أن هناك منظومات متعددة لمراقبة أسعار السلع، لكن فرض تسعيرة جبرية يضر بالصناعة والاقتصاد الحر، مؤكدًا أن هذه السياسات لم تعد مطبقة حتى في الدول الاشتراكية التي ابتكرتها.

وأضاف أن الأسعار مستقرة خلال الفترة الأخيرة، مع وجود مئات الآلاف من نقاط البيع وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات، تتم مواجهة أي ممارسات احتكارية أو جشع من بعض التجار.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تجاوزت بالفعل كثيرًا من الممارسات الاحتكارية السابقة، مع استمرار المتابعة الدورية للأسعار.

وأكد أن التعامل بعصا غليظة مع القطاع الخاص يعطي مردودًا سلبيًا على المدى القصير والمتوسط، لذلك تسعى الدولة لتحقيق التوازن بين الرقابة وتشجيع الاستثمار.



موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)



كشف الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، موعد إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات، ومن لم يستفد من تقليل الاغتراب من طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق.



وانتهي طلاب المرحلة الثالثة من الناجحين بالدور الأول والثاني من طلاب الثانوية العامة 2025 باانظام القديم والحديث، من تسجيل رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب في السابعة من مساء الأحد الماضي 14 سبتمبر.

وأكد غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه من المنتظر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025، بعد غدٍ الخميس، بحيث يتمكن الطلاب من استكمال اجراءات القيد والالتحاق بالعام الدراسي.

وأشار إلى أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات يعمل الآن على فرز رغبات الطلاب وتوزيعهم على الكليات وفقا للقواعد المعتمدة لتقليل الاغتراب من المجلس الأعلى للجامعات.



هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتابعها للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب، وهي كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.

يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2025.

يضغط الطالب على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

ستظهر أمام الطالب نتيجة التحويل الذي اجراه على الموقع وإذا تم قبوله أو لا.

يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح النهائية له لاستكمال إجراءات قيده بالكلية او المعهد الذي رشح له.

متى تخرج مصر من عباءة صندوق النقد؟ رد حاسم من رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الإصلاح الاقتصادي مكننا من ضبط منظومة السياسة النقدية، والاستمرار في تحقيق فائض أولي في الموازنة.



وتابع بأن هناك مشاركة أكبر للقطاع الخاص بنسبة تتجاوز الـ 60% من إجمالي الاستثمارات في المشروعات.

وأضاف: يجب علينا كحكومة أن نتحسب للتحديات والتغيرات والظروف والمؤثرات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري، ولابد أن تظل مشاريع الدولة إلى جانب القطاع الخاص ولكننا نعطي القطاع الخاص الدور الأكبر.



وأشار إلى إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وفق الرؤية التي أعلنتها الحكومة، وإعطاء فترة من شهرين ونصف إلي 3 أشهر لإجراء حوار مجتمعي لمساعدة الحكومة في الوصول إلى خطة واضحة ومتكاملة للدولة المصرية فيما يتعلق بالاقتصاد الشامل خلال الفترة المقبلة وفقا للسردية، لا سيما فيما يتعلق بالقطاعات المستدامة بعيدًا عن الأموال الساخنة والقروض، نتحدث عن قطاعات منتجة تضمن استقرار ودفع الاقتصاد المصري إلى الأمام.



وأضاف: فيما يتعلق بالسؤال المطروح متى تخرج مصر من عباءة صندوق النقد، نؤكد أن مصر أصبحت على المسار السليم ولن تحتاج إلي برنامج جديد للاقتراض من الصندوق بفضل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية ومع زيادة الإيرادات، ولابد من زيادة الصادرات الفترة المقبلة و80% من وارادتنا حاليا تدخل في الصناعة وجزء من عمليات التصدير وليست سلعا ترفيهية.

مدبولي: نؤمن احتياجات الدولة من الغاز والطاقة لـ 5 سنوات مقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: إنه لا يوجد مصنع اليوم لا يعمل بنسبة 100%، بما فيها مصانع الأسمدة، وبالتالي هناك تراجع في أسعار السلع".





وتابع: الدولة أصبح لديها بدائل كثيرة لتوفير الغاز المطلوب حتى لمصانع الأسمدة، ونعتمد في إنتاج الطاقة الكهربائية على الغاز الطبيعي حيث يشكل 60% من طاقتنا.



ولفت إلى أن 25 إلي 30% من الطاقة المولدة في مصر حاليا من الطاقة الجديدة والمتجددة وسنصل إلي 42% قبيل 2030 وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة إنجاز هذا الملف، ليس تماشيا مع التغيرات المناخية فقط ولكن لتوفير استهلاكنا من الغاز الطبيعي.



وأشار إلى أنه من عام ونصف كانت ديوننا للشركاء الأجانب في قطاع البترول كبيرة وتم تخفيض هذا الرقم إلي النصف حاليا ونستهدف بنهاية العام خفض المديونية إلي الثلث ونجحنا في جذب الشركاء الأجانب للعودة بسرعة إلى زيادة الإنتاج والاكتشافات البترولية لتقليل فاتورة الاستيراد، ويوميًا لدينا اكتشافات بترولية جديدة ونؤمن تمامًا احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي والطاقة لـ 5 سنوات مقبلة".

رئيس الوزراء محذرا: مصر مستهدفة ضمن محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إننا أمام مرحلة شديدة الدقة، ونتابع العملية البرية من جيش الاحتلال بغزة وتهديد سكانها وتحذيرهم بإخلاء المنطقة، وبالتالي لابد أن نكون متحسبين لإعلاء الأمن القومي المصري والعربي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: أن منطقة الشرق الأوسط تعيش أحداثًا جساما متلاحقة، والدولة المصرية في خضم أزمات سياسية محيطة وهو ما يتطلب زيادة وعي المواطن بحجم التحديات وضرورة تماسك الجبهة الداخلية.



وأكد أن الموقف السياسي المصري ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية وهناك تنسيق كامل مع جميع الدول لإيجاد سبيل لوقف حرب غزة.



وتابع خلال لقائه مع رؤساء الصحف: مصر مستهدفة ضمن محاولات ومخطط إعادة رسم خريطة المنطقة والشرق الأوسط الجديد، وبالتالي لا بد من التماسك الداخلي والاستقرار لتظل البلد قوية في مواجهة أي مخطط.

مدبولي: زيادة أسعار الوقود في أكتوبر هي الأخيرة.. وآلية جديدة للتسعير

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تساؤلات حول ما إذا كانت الزيادة المقررة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال أكتوبر المقبل ستكون الأخيرة.

وأوضح أن الحكومة وضعت خطة إصلاح واضحة تسير بخطوات مدروسة، مضيفًا أن الزيادة القادمة قد تكون الأخيرة فيما يخص الزيادات الكبيرة أو الحقيقية، إذا استمرت معدلات الأسعار العالمية على وضعها الحالي.

وأكد مدبولي أن الدولة تحافظ على وجود دعم لسعر السولار، باعتباره الأكثر تأثيرًا على المزارعين وقطاع النقل والمواصلات، موضحًا أن هذا الدعم سيتم تغطيته من أسعار بعض المنتجات البترولية الأخرى، وذلك للحد من أي انعكاسات مباشرة على الأسعار والتضخم.



وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بعد تطبيق الزيادة القادمة، ستدخل آلية التسعير التلقائي حيز التنفيذ، والتي تؤدي إلى خفض أسعار المواد البترولية مستقبلًا، تبعًا للأسعار العالمية، وسعر الدولار، وتكلفة الإنتاج.



وأضاف مدبولي أن الحكومة تتحسب لأي تغيرات محتملة في أسعار النفط العالمية، لكنه شدد على أن المؤشرات الحالية والتوقعات الدولية تؤكد استقرار الأسعار في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة.

مدبولي: لا إملاءات من صندوق النقد، والمراجعة تأجلت حفاظًا على المصلحة العليا للدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي تم وضعه في الأساس من جانب الدولة المصرية وفق مستهدفات واضحة، مشيرًا إلى أن دور الصندوق هو المراجعة والمتابعة لهذه المستهدفات "بالورقة والقلم".



وأوضح مدبولي أن بعض البنود مثل الطروحات وبيع الأصول لم يكن توقيت تنفيذها مناسبًا في ظل المستجدات الاقتصادية السابقة، مؤكدًا أن الحكومة فضّلت الانتظار من أجل تعظيم الاستفادة من الأصول وفق رؤية الدولة، بدلًا من طرحها في توقيت غير ملائم.



وأضاف رئيس الوزراء أن الصندوق يشير إلى أن بعض المستهدفات لم تتحقق بسبب هذا التأجيل، لكن الدولة رأت أن المصلحة العليا تقتضي الإرجاء، مشددًا على أنه "لا يُملى على الدولة المصرية شيء، ولن نقبل بأي إجراءات تضر بمصالحنا".



وأكد مدبولي أن ما يحدث من شد وجذب بين المؤسسات الدولية والدول أمر معتاد في مثل هذه البرامج، لافتًا إلى أن مصر تتخذ قراراتها بما يحمي مصالح الشعب أولًا، حتى إذا اقتضى الأمر إرجاء بعض المراجعات.

الشهر العقاري يحظر نشر صور أو فيديوهات من داخل مكاتب المصلحة

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كتابًا دوريًا جديدًا (رقم 21 لسنة 2025) موجَّهًا إلى جميع مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة، شدّدت فيه على ضرورة الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي وأحكام قانون الخدمة المدنية، مع التأكيد على حظر تصوير أو نشر أي صور أو فيديوهات من داخل مقار العمل على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأوضح الكتاب الدوري أن هذه التعليمات تأتي استنادًا إلى أحكام الكتاب الدوري رقم 105 لسنة 2015، ومدونة السلوك الصادرة عن وزارة التخطيط عام 2014، والتي تُلزم الموظفين بالتصرف بما يحافظ على كرامة الوظيفة العامة وهيبتها.



وأشار الكتاب الدوري إلى نص المادة (57) من قانون الخدمة المدنية التي تُوجب على الموظف الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة في هذا الشأن، والمادة (58) التي تقرر توقيع جزاءات تأديبية على أي موظف يخلّ بواجبات وظيفته أو يظهر بمظهر يسيء إلى كرامتها.

كما ذكّر الكتاب الدوري أن مواد مدونة السلوك الوظيفي تحظر أي تصرفات أو ممارسات تنتهك الآداب العامة أو السلوك القويم، وتُلزم الموظف بالامتناع عن تنزيل أو مشاركة أي مواد غير أخلاقية أو تحريضية عبر الإنترنت.





وأكدت المصلحة أنها رصدت مؤخرًا قيام بعض العاملين بنشر صور وفيديوهات من داخل مقار العمل بما يسيء إلى مكانة الموظف العمومي، وشددت على أن هذه الأفعال تمسّ بهيبة الوظيفة وشرفها.

وأكدت مصلحة الشهر العقاري في منشورها بالتنبيه على الإدارات العامة للتفتيش الفني، وأمناء المكاتب، والأمناء المساعدين، والجهاز الإشرافي، بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة، لضمان الحفاظ على الانضباط الوظيفي وصون كرامة العاملين والمرفق العام.

مدبولي: قاعدة بيانات شاملة للانتقال التدريجي من الدعم العيني إلى النقدي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليًا على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تمهيدًا للانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان عدم حدوث أي هزة أو تضرر للمواطنين.





وأشار إلى أن التطبيق سيتم بشكل تدريجي وتجريبي في إحدى المحافظات خلال الفترة القريبة المقبلة، بحيث لا يكون هناك تغيير مفاجئ، مع تقييم النتائج قبل التوسع في تعميم المنظومة.



وعن إيرادات قناة السويس، أوضح مدبولي أن القناة تأثرت خلال الفترة الماضية بسبب الظروف والأزمات الإقليمية، ما أدى إلى تراجع مؤقت في الإيرادات.



وأضاف أن الإيرادات بدأت تشهد تحسنًا تدريجيًا، متوقعًا أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية مع استقرار الأوضاع في المنطقة واستعادة الحركة الملاحية.

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الأربعاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا، ويسود طقس حار رطب على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33، المحسوسة 35

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32, المحسوسة 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32, المحسوسة 34



بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32



سيوة: درجة الحرارة الصغرى 21 و درجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 31

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33



الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 33 , المحسوسة 35

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 38

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36



المنيا:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 35 , المحسوسة 37

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 39

أسوان: درجة الحرارة 26 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 40

