الشهر العقاري يحظر نشر صور أو فيديوهات من داخل مكاتب المصلحة

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كتابًا دوريًا جديدًا (رقم 21 لسنة 2025) موجَّهًا إلى جميع مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة، شدّدت فيه على ضرورة الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي وأحكام قانون الخدمة المدنية، مع التأكيد على حظر تصوير أو نشر أي صور أو فيديوهات من داخل مقار العمل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الكتاب الدوري أن هذه التعليمات تأتي استنادًا إلى أحكام الكتاب الدوري رقم 105 لسنة 2015، ومدونة السلوك الصادرة عن وزارة التخطيط عام 2014، والتي تُلزم الموظفين بالتصرف بما يحافظ على كرامة الوظيفة العامة وهيبتها.

وأشار الكتاب الدوري إلى نص المادة (57) من قانون الخدمة المدنية التي تُوجب على الموظف الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة في هذا الشأن، والمادة (58) التي تقرر توقيع جزاءات تأديبية على أي موظف يخلّ بواجبات وظيفته أو يظهر بمظهر يسيء إلى كرامتها.

كما ذكّر الكتاب الدوري أن مواد مدونة السلوك الوظيفي تحظر أي تصرفات أو ممارسات تنتهك الآداب العامة أو السلوك القويم، وتُلزم الموظف بالامتناع عن تنزيل أو مشاركة أي مواد غير أخلاقية أو تحريضية عبر الإنترنت.

وأكدت المصلحة أنها رصدت مؤخرًا قيام بعض العاملين بنشر صور وفيديوهات من داخل مقار العمل بما يسيء إلى مكانة الموظف العمومي، وشددت على أن هذه الأفعال تمسّ بهيبة الوظيفة وشرفها.

وأكدت مصلحة الشهر العقاري في منشورها بالتنبيه على الإدارات العامة للتفتيش الفني، وأمناء المكاتب، والأمناء المساعدين، والجهاز الإشرافي، بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة، لضمان الحفاظ على الانضباط الوظيفي وصون كرامة العاملين والمرفق العام.

