الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة غدا الأربعاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا، ويسود طقس حار رطب على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأربعاء 17-9-2025

انخفاض درجات الحرارة، حالة الطقس غدا الثلاثاء في مصر


الطقس غدا  فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   23  ودرجة الحرارة العظمى 33، المحسوسة 35

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32, المحسوسة 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 32, المحسوسة  34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  33 , المحسوسة 35

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 21  و درجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 31

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  34 , المحسوسة 36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 33 , المحسوسة 35

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 38

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة  36

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 34  , المحسوسة 36

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة  الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى:  35 , المحسوسة 37

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 39

أسوان: درجة الحرارة  26  ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 40
 

