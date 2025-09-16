الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

موعد نتيجة تقليل
موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة
ads

كشف الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، موعد إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات، ومن لم يستفد من تقليل الاغتراب من طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق.

وانتهي طلاب المرحلة الثالثة من الناجحين بالدور الأول والثاني من طلاب الثانوية العامة 2025 باانظام القديم والحديث، من تسجيل رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب في السابعة من مساء الأحد الماضي 14 سبتمبر.

وأكد غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه من المنتظر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025، بعد غدٍ الخميس، بحيث يتمكن الطلاب من استكمال اجراءات القيد والالتحاق بالعام الدراسي.

وأشار إلى أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات يعمل الآن على فرز رغبات الطلاب وتوزيعهم على الكليات وفقا للقواعد المعتمدة لتقليل الاغتراب من المجلس الأعلى للجامعات.

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025 

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتابعها للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب، وهي كالتالي:

  • يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.
  • يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2025.
  • يضغط الطالب على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة.
  • يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.
  • ستظهر أمام الطالب نتيجة التحويل الذي اجراه على الموقع وإذا تم قبوله أو لا.
  • يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح النهائية له لاستكمال إجراءات قيده بالكلية او المعهد الذي رشح له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تقليل الاغتراب نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة تنسيق القبول بالجامعات وزارة التعليم العالى نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 المجلس الأعلى للجامعات

مواد متعلقة

أمين الأعلى للجامعات: جميع البرامج الدراسية بالأكاديمية الدولية للعمارة والعمران معادلة

توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين التعليم العالي ومنظمة اليونسكو وجامعات أجنبية

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

مدبولي يجيب عن السؤال الأخطر، ماذا لو دفع الاحتلال الفلسطينيين للحدود المصرية؟

الأهلي يكشف مدة غياب زيزو وموقفه من مباراة القمة أمام الزمالك

شوط أول سلبي بين آرسنال وأتليتك بيلباو في دوري أبطال أوروبا

مدبولي: نستهدف معدل نمو 7%، وهذه خطتنا لخفض الدين

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

أول رد فعل إسرائيلي على قمة الدوحة، جيش الاحتلال يعلن ضرب دولة عربية خلال ساعات

نيويورك تايمز تكشف فى تحقيق استقصائي عن قيمة صفقات بمليارات الدولارات بين عائلة ترامب والإمارات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى يدعو ربه بهذا الطلب قبل المواجهة مع فرعون

متى تكون سجدة السهو؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads