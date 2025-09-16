رئيس الوزراء محذرا: مصر مستهدفة ضمن محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إننا أمام مرحلة شديدة الدقة، ونتابع العملية البرية من جيش الاحتلال بغزة وتهديد سكانها وتحذيرهم بإخلاء المنطقة، وبالتالي لابد أن نكون متحسبين لإعلاء الأمن القومي المصري والعربي خلال الفترة المقبلة.



وأضاف: أن منطقة الشرق الأوسط تعيش أحداثًا جساما متلاحقة، والدولة المصرية في خضم أزمات سياسية محيطة وهو ما يتطلب زيادة وعي المواطن بحجم التحديات وضرورة تماسك الجبهة الداخلية.



وأكد أن الموقف السياسي المصري ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية وهناك تنسيق كامل مع جميع الدول لإيجاد سبيل لوقف حرب غزة.



وتابع خلال لقائه مع رؤساء الصحف: مصر مستهدفة ضمن محاولات ومخطط إعادة رسم خريطة المنطقة والشرق الأوسط الجديد، وبالتالي لا بد من التماسك الداخلي والاستقرار لتظل البلد قوية في مواجهة أي مخطط.



