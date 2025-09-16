الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التموين يلتقي عددا من النواب لبحث مطالب المواطنين

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الاجتماع

 عقد الدكتور شريف فاروق  وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعي الدوري، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وجاء ذلك بحضور خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية. 

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص السيد الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع السادة النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه  الوزير علي الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات  النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب السادة المواطنين أو من جانب السادة أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي السادة النواب.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة النواب والشيوخ مجلسي النواب والشيوخ

