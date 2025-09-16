مدبولي: قاعدة بيانات شاملة للانتقال التدريجي من الدعم العيني إلى النقدي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليًا على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تمهيدًا للانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان عدم حدوث أي هزة أو تضرر للمواطنين.



وأشار إلى أن التطبيق سيتم بشكل تدريجي وتجريبي في إحدى المحافظات خلال الفترة القريبة المقبلة، بحيث لا يكون هناك تغيير مفاجئ، مع تقييم النتائج قبل التوسع في تعميم المنظومة.

قناة السويس تتأثر بالصراعات الإقليمية

وعن إيرادات قناة السويس، أوضح مدبولي أن القناة تأثرت خلال الفترة الماضية بسبب الظروف والأزمات الإقليمية، ما أدى إلى تراجع مؤقت في الإيرادات.

وأضاف أن الإيرادات بدأت تشهد تحسنًا تدريجيًا، متوقعًا أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية مع استقرار الأوضاع في المنطقة واستعادة الحركة الملاحية.

