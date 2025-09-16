الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: قاعدة بيانات شاملة للانتقال التدريجي من الدعم العيني إلى النقدي

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليًا على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تمهيدًا للانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان عدم حدوث أي هزة أو تضرر للمواطنين.
 

وأشار إلى أن التطبيق سيتم بشكل تدريجي وتجريبي في إحدى المحافظات خلال الفترة القريبة المقبلة، بحيث لا يكون هناك تغيير مفاجئ، مع تقييم النتائج قبل التوسع في تعميم المنظومة.

 

قناة السويس تتأثر بالصراعات الإقليمية

وعن إيرادات قناة السويس، أوضح مدبولي أن القناة تأثرت خلال الفترة الماضية بسبب الظروف والأزمات الإقليمية، ما أدى إلى تراجع مؤقت في الإيرادات.
وأضاف أن الإيرادات بدأت تشهد تحسنًا تدريجيًا، متوقعًا أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية مع استقرار الأوضاع في المنطقة واستعادة الحركة الملاحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدبولى الدعم العينى الدعم النقدي رئيس الوزراء مصطفي مدبولي قناة السويس

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

مدبولي: زيادة أسعار الوقود في أكتوبر هي الأخيرة.. وآلية جديدة للتسعير

مدبولي: لا إملاءات من صندوق النقد، والمراجعة تأجلت حفاظًا على المصلحة العليا للدولة

مدبولي يجيب عن السؤال الأخطر، ماذا لو دفع الاحتلال الفلسطينيين للحدود المصرية؟

بعد تصريحات مدبولي عن ضريبة الملاهي، جمال العدل: الدول حوالينا بتدعم الفنون

رسميا الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس كبدي A

الأهلي يكشف مدة غياب زيزو وموقفه من مباراة القمة أمام الزمالك

تراجع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسباب عدم استجابة الدعاء .. تعرف عليها

ما حكم تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى يدعو ربه بهذا الطلب قبل المواجهة مع فرعون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads