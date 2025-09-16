مدبولي: الأسعار مستقرة ونرفض سياسات التسعير الجبري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يحرص بشكل مستمر على متابعة ما يُنشر في الصحف القومية والمستقلة، إلى جانب البرامج الحوارية، مشيرًا إلى أنه يولي اهتمامًا خاصًا بالآراء الناقدة مشيرا إلى أنها تساهم في تحسين الأداء.

الرقابة على الأسواق

وأوضح مدبولي، خلال لقائه بعدد من رؤساء الصحف، أن هناك منظومات متعددة لمراقبة أسعار السلع، لكن فرض تسعيرة جبرية يضر بالصناعة والاقتصاد الحر، مؤكدًا أن هذه السياسات لم تعد مطبقة حتى في الدول الاشتراكية التي ابتكرتها.

وأضاف أن الأسعار مستقرة خلال الفترة الأخيرة، مع وجود مئات الآلاف من نقاط البيع وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات، تتم مواجهة أي ممارسات احتكارية أو جشع من بعض التجار.

تجاوز الاحتكار وتعزيز التوازن مع القطاع الخاص

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تجاوزت بالفعل كثيرًا من الممارسات الاحتكارية السابقة، مع استمرار المتابعة الدورية للأسعار.

وأكد أن التعامل بعصا غليظة مع القطاع الخاص يعطي مردودًا سلبيًا على المدى القصير والمتوسط، لذلك تسعى الدولة لتحقيق التوازن بين الرقابة وتشجيع الاستثمار.



