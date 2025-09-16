مدبولي: نؤمن احتياجات الدولة من الغاز والطاقة لـ 5 سنوات مقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: إنه لا يوجد مصنع اليوم لا يعمل بنسبة 100%، بما فيها مصانع الأسمدة، وبالتالي هناك تراجع في أسعار السلع".



وتابع: الدولة أصبح لديها بدائل كثيرة لتوفير الغاز المطلوب حتى لمصانع الأسمدة، ونعتمد في إنتاج الطاقة الكهربائية على الغاز الطبيعي حيث يشكل 60% من طاقتنا.



ولفت إلى أن 25 إلي 30% من الطاقة المولدة في مصر حاليا من الطاقة الجديدة والمتجددة وسنصل إلي 42% قبيل 2030 وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة إنجاز هذا الملف، ليس تماشيا مع التغيرات المناخية فقط ولكن لتوفير استهلاكنا من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أنه من عام ونصف كانت ديوننا للشركاء الأجانب في قطاع البترول كبيرة وتم تخفيض هذا الرقم إلي النصف حاليا ونستهدف بنهاية العام خفض المديونية إلي الثلث ونجحنا في جذب الشركاء الأجانب للعودة بسرعة إلى زيادة الإنتاج والاكتشافات البترولية لتقليل فاتورة الاستيراد، ويوميًا لدينا اكتشافات بترولية جديدة ونؤمن تمامًا احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي والطاقة لـ 5 سنوات مقبلة".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.