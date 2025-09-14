الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

الاهلي وانبي، فيتو
الاهلي وانبي، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة الاهلي وانبي الأهلي وإنبي الأهلي ترانسفير ماركت الدوري المصري القيمة السوقية

مواد متعلقة

بيراميدز في تحدٍّ عالمي في كأس إنتركونتيننتال.. موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة.. طاقم أردني يدير المباراة.. عودة رمضان صبحي وغياب مصطفي فتحي

ورم حميد، شوبير يكشف توصيات الطبيب المعالج لـ محمود الخطيب

القيمة السوقية للأهلي تقترب من 9 أضعاف فريق إنبي

إيفرتون وماييلي يقودان التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام أوكلاند سيتي

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

متسلحا بالدفعة المعنوية بعد الفوز على الزمالك، وادي دجلة في مواجهة كهرباء الإسماعيلية

طلائع الجيش في مهمة صعبة أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

الطريق إلى المجد، بيراميدز يتحدى أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

الأكثر قراءة

عماد البقاء! (1)

فيديو أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

نجيب ساويرس يكشف سبب عدم افتتاح منطقة الأهرامات بالتزامن مع المتحف الكبير(فيديو)

الدوري الممتاز، الأهلي يتقدم على إنبي 1-0 في شوط أول مثير (فيديو)

الدوري الإيطالي، ميلان يتعادل سلبيا مع بولونيا في الشوط الأول

الزمالك يحتفل بصدارة الدوري الممتاز عقب تعادل الأهلي مع إنبي

ترتيب فرق الدوري، تعرف على مركز الأهلي بعد التعادل مع إنبي

الزمالك بالصدارة، ترتيب فرق الدوري بختام مباريات الجولة السادسة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل دعوة أربعين غريبا مستجابة؟ تعرف على رأي أهل العلم

موعد غرة شهر ربيع الثاني أو الآخر وسر التسمية

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads