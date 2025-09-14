بعد الفوز على أوكلاند سيتي، موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال

ضرب فريق بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا موعدا مع نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا في الدور الثاني للمنافسة علي لقب كأس القارات الثلاث ببطولة كأس الإنتركونتيننتال.

مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

وحقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوي، ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال ليتاهل إلى الدور الثاني بالبطولة.

وسجل وليد الكرتي هدف التقدم لفريق نادي بيراميدز في الدقيقة 14، وأضاف مروان حمد الهدف الثاني في الدقيقة 74، وسجل مصطفى زيكو هدف فريق نادي بيراميدز الثالث في الدقيقة 85.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي

و يستضيف نادي أهلي جدة السعودي (بطل آسيا) نظيره بيراميدز في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة والقاهرة يوم الخميس 23 سبتمبر، علي ملعب الإنماء في جدة لتحديد بطل كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ

تشكيل بيراميدز أمام أوكلاند سيتي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي.

حكام مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

وادار مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في طاقم تحكيم بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمة، وعاونه الثنائي الأردني محمد الكلاف المساعد الأول، ومواطنه أحمد الرالي الحكم المساعد الثاني، بينما الحكم الرابع الإماراتي عادل النقبي.

وعلى تقنية الفيديو الطاقم الإماراتي، محمد عبيد خادم، وعاونه مواطنه عيسى خليفة، وراقب أداء الحكام القطري جاسم الهليل.

مباراة بيراميدز أوكلاند سيتي

وشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بصفته بطل أفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

خريطة مباريات كأس الإنتركونتيننتال



وجاءت خريطة مباريات كأس الإنتركونتيننتال، على النحو التالي:

يوم الأحد 14 سبتمبر، نادي بيراميدز (بطل أفريقيا) يستضيف أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.



يوم الخميس 23 سبتمبر، نادي أهلي جدة السعودي (بطل آسيا) يستضيف المتأهل من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة والقاهرة على ملعب الإنماء في جدة لتحديد بطل كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ".



تقام البطولة المجمعة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل وتشهد مواجهات:

يوم الأربعاء 10 ديسمبر، ديربي الأمريكتين بين نادي كروز أزول المكسيكي الفائز بنسخة 2025 من مسابقة كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي(بطل الكونكاكاف) يواجه بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد) وتتحدد هويته يوم 29 نوفمبر 2025، في نهائي مسابقة كوبا لبيرتادوريس.

يوم السبت 13 ديسمبر، الفائز من من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية يواجه الفائز من مباراة أهلي جدة والفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي علي كاس التحدي وحجز بطاقة التأهل للنهائي.

الأربعاء 17 ديسمبر2025 ، باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة السابقة في نهائي كأس القارات للأندية 2025 لتحديد البطل.

