الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث شكاواهم وطلباتهم المقدمة من قاطني أحياء ومراكز العجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة وكرداسة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وملموسة لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى حيث وجّه بتشكيل لجان قانونية وهندسية متخصصة لمعاينة وفحص الموضوعات المعروضة، وإبداء الرأي القانوني اللازم بما يكفل تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين.

فحص شكوى متضرر من مخالفات بناء حديثة بشارع السودان

ففي حي العجوزة، كلف المحافظ لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لفحص شكوى متضرر من مخالفات بناء حديثة بشارع السودان، ومراجعة ملف التصالح بالكامل.

وفي حي العمرانية استجاب المحافظ لشكوى مواطن من إزعاج أجهزة التكييف بأحد المولات بشارع محمود سامي البارودي، حيث وجّه بإلزام المسؤولين عن المنشأة بتلافي أسباب الشكوى للحد من الضوضاء.

كما ناقش المحافظ شكوى مواطن بحي العمرانية من أعمال بناء مخالفة بأحد العقارات المجاورة، حيث وجّه بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة الجيزة لدراسة الملف وإبداء الرأي القانوني.

كما تناول اللقاء شكاوى أخرى مقدمة من مواطني جنوب الجيزة وكرداسة، شدّد المحافظ على سرعة التعامل معها بشكل فوري.

وأكد المهندس عادل النجار أن اللقاءات الدورية، إلى جانب الجولات الميدانية المستمرة، تمثل منصة مباشرة للتواصل مع المواطنين وتعزيز الثقة بينهم وبين الدولة، مشددًا على أن جميع الشكاوى تُدرس بجدية، وما يُتخذ بشأنها من قرارات يتم تنفيذه على أرض الواقع وفق الأطر القانونية.

حضر اللقاء كل من: إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم نواب المحافظ، والأستاذ محمد نور السكرتير العام، والأستاذ محمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار المستشار القانونى للمحافظة هند عبد الحليم عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار محمود سامي البارودي

مواد متعلقة

مصر تحتفل باليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون 2025

الجيزة: دخول 22 مدرسة جديدة إلى الخدمة مع انطلاق العام الدراسي الجديد

البيئة: إنشاء وحدات مختصة بتغير المناخ داخل الوزارات المختلفة

أبرزها الفريد ومينا ومطعم سينابون، حملة لإغلاق المحال المخالفة بالشيخ زايد (صور)

أخبار مصر اليوم: السيسي وأردوغان يدينان العدوان الإسرائيلي على قطر.. فتح باب القبول بكلية الطب بالقوات المسلحة.. تفاصيل جديدة حول أسورة الملك بسوسنس الأول بعد اختفائها

محافظ الجيزة: ضبط 3160 مخالفة تموينية متنوعة بالمخابز والمحال

تعليمات صارمة بالجيزة لتحقيق الانضباط المدرسي

اجتماع موسع لبحث تطوير التعليم والتدريب بمعاهد التمريض بالجيزة

الأكثر قراءة

أول صورة رسمية للأسورة الذهبية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

مدبولي يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟

نيويورك تايمز تكشف فى تحقيق استقصائي عن قيمة صفقات بمليارات الدولارات بين عائلة ترامب والإمارات

أول رد فعل إسرائيلي على قمة الدوحة، جيش الاحتلال يعلن ضرب دولة عربية خلال ساعات

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تكون سجدة السهو؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز استخدام الروبوت في غسل الموتى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كيف أحافظ على أداء الصلاة؟، أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads