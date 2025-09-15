الإثنين 15 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تعليمات صارمة بالجيزة لتحقيق الانضباط المدرسي

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة يتفقد المدارس

 واصل سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة جولاته الميدانية المكثفة، حيث تفقد اليوم عددًا من المدارس في إدارتي أوسيم ومنشأة القناطر التعليمية، وذلك لمتابعة جاهزية المدارس وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة للطلاب.

متابعة الصيانة والاستعدادات في أوسيم

 شملت جولة عطية في إدارة أوسيم التعليمية زيارة مدارس الأبطال الابتدائية، كهرباء غرب القاهرة، الثانوية الصناعية المشتركة، ومدرسة الصيد الابتدائية.

 وخلال الجولة، اطمأن على أعمال الصيانة وتجهيز الفصول، وتفقد الدهانات وصلاحية المقاعد ودورات المياه، مؤكدًا أن أي تقصير في هذه الملفات لن يتم التسامح معه.

 

زيارات ميدانية لمنشأة القناطر

 وفي إدارة منشأة القناطر التعليمية، تفقد وكيل الوزارة مدرسة المناشي الجديدة للتعليم الأساسي ومدرسة الجلاتمة الإعدادية، حيث تابع إجراءات استلام وتسليم الكتب المدرسية والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب من اليوم الأول للدراسة.

تعليمات صارمة للانضباط المدرسي

وأصدر "عطية" عددًا من التعليمات الواضحة لضبط الانضباط المدرسي، أبرزها:

الالتزام بتحية العلم وأداء النشيد الوطني يوميًا.

منع صعود أي فصل بدون وجود معلم.

تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بشكل كامل.

تسليم الكتب الدراسية للطلاب من اليوم الأول دون تأخير.

صيانة المقاعد والسبورات والمراوح ودورات المياه.

إطلاق مبادرات للتشجير والدهانات للحفاظ على نظافة وجمال المدارس.

وخلال لقائه بالمعلمين وأولياء الأمور، شدد وكيل أول الوزارة على أن "مصلحة الطالب وراحة ولي الأمر هي أولويتنا المطلقة، والانضباط منذ اليوم الأول هو الضمان الحقيقي لنجاح العام الدراسي".

