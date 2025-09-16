الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
أبرزها الفريد ومينا ومطعم سينابون، حملة لإغلاق المحال المخالفة بالشيخ زايد (صور)

غلق المحال المخالفة،
غلق المحال المخالفة، فيتو

نفّذت الإدارات المعنية بجهاز مدينة الشيخ زايد حملة موسعة استهدفت الأنشطة التجارية غير المرخصة بالممشى السياحي.

وشملت الحملة التي قادها محمد عمر، مدير إدارة التنمية، وسمير عبد القادر، مدير إدارة الأمن، بمشاركة المهندس حامد محمد علي، المهندس عشري، ومحمد سندبيس، إلى جانب أفراد الأمن وإدارة الحركة، غلق وتشميع 24 نشاطًا تجاريًا مخالفًا  منها “الفريد ومينا ومطعم سينابون”، فضلًا عن إزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة ورفع إشغالات الباعة الجائلين. وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان عدم عودة هذه المخالفات.

وأكدت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على المال العام والمظهر الحضاري للمدينة، مشددة على أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفات وسيواصل تكثيف الرقابة على المناطق التجارية لضمان الالتزام بالقوانين.

كما وجّه المهندس أحمد مكي، نائب رئيس الجهاز للتنمية، إدارة التنمية وشركة النظافة بضرورة تكثيف الأعمال في الحي الحادي عشر بشكل خاص، واستمرار العمل بجميع الأحياء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشددت رئيس الجهاز على أهمية تعاون المواطنين مع الجهاز للحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة، وصون الطابع العمراني المميز لمدينة الشيخ زايد.

يُذكر أن الحملة نُفذت تحت تأمين شرطة التعمير بقيادة العميد شريف السباعي، مأمور قسم التعمير، والمقدم أحمد عطية، إلى جانب مباحث التعمير بقيادة المقدم مصطفى عابد، وبمشاركة الأمناء وأفراد القسم.
 

