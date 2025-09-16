الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الجيزة: دخول 22 مدرسة جديدة إلى الخدمة مع انطلاق العام الدراسي الجديد

أعلنت محافظة الجيزة عن دخول 22 مدرسة جديدة وتوسعات إلى الخدمة التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، في خطوة تستهدف تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المشروعات التعليمية الجديدة بلغت تكلفتها 511 مليون جنيه وأسهمت في توفير 619 فصلًا دراسيًا.

وأوضح أن المدارس المقرر دخولها الخدمة تتوزع على مختلف مراكز وأحياء المحافظة، منها: منشأة القناطر، البدرشين، أبو النمرس، العياط، الصف، مدينة السادس من أكتوبر، وأحياء الهرم وبولاق الدكرور والعمرانية.

 

تفاصيل المشروعات التعليمية الجديدة

وأوضح أنه تم إنشاء 16 مدرسة جديد بتكلفة 446.870 مليون جنيه، تضم 564 فصلًا دراسيًا، وتم عمل توسعات وتعلية ب 4 مدارس بتكلفة 31.936 مليون جنيه، بإجمالي 35 فصلًا دراسيًا، وعمل  إحلال جزئي لمدرستين وصيانة شاملة بتكلفة 32.204 مليون جنيه، بإجمالي 20 فصلًا دراسيًا.


وأشار المحافظ إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة البنية التعليمية وتوفير بيئة دراسية آمنة ومتكاملة، بما يسهم في دعم جهود القيادة السياسية للنهوض بالقطاع التعليمي باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتنمية قدراته.

تقليل الكثافات الطلابية

وأوضح المحافظ أن دخول المدارس الجديدة إلى الخدمة سيساهم بشكل مباشر في خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول، مؤكدًا حرص المحافظة على التعاون المستمر مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتخصيص أراضٍ جديدة لإقامة مدارس إضافية لمواجهة الضغط المتزايد على العملية التعليمية.

استعدادات العام الدراسي الجديد

وفي إطار تكليفاته للأجهزة التنفيذية استعدادًا لاستقبال العام الدراسي، شدد المحافظ على تنفيذ كافة التجهيزات التي تكفل الحفاظ على سلامة الطلاب، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم، والتواجد المستمر للزائرة الصحية داخل المدارس، واستكمال أعمال الصيانة والإصلاحات بكافة المدارس، بما يشمل دورات المياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات، وإزالة أي إشغالات أو مخلفات بمحيط المدارس ومنع تواجد الباعة الجائلين.


واختتم محافظ الجيزة تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لا تدخر جهدًا في تطوير العملية التعليمية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتهيئة مناخ تعليمي ملائم يضمن للطلاب التفوق والإبداع.
 

