أخبار مصر

البيئة: إنشاء وحدات مختصة بتغير المناخ داخل الوزارات المختلفة

اجتماع مع اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة
عقدت وزارة البيئة برئاسة الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا مع اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE)، لبحث سبل تعزيز التعاون في العمل المناخي ودعم الجهود الوطنية لمجابهة تغير المناخ.

شارك في الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي وتغير المناخ، والمهندس عمرو عبد العزيز مدير التخفيف ونظام الـ MRV، إلى جانب ممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

إنشاء وحدات مختصة بتغير المناخ داخل الوزارات المختلفة

وأكد الدكتور علي أبو سنة على أهمية إنشاء وحدات مختصة بتغير المناخ داخل الوزارات المختلفة، بما يضمن دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات العامة والبرامج القطاعية، كما شدد على ضرورة دعم الوزارات في إعداد خطط عمل مناخية قطاعية تسهم في تعزيز قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

المحاور الاستراتيجية

وأوضح الدكتور علي أبو سنة أن الاجتماع ناقش مجموعة من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها:

تطوير أداة رقمية وطنية لتتبع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا (NDCs)، بما يعزز كفاءة الرصد والتقييم والإبلاغ عن التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات المناخية لمصر.

وضع إطار توجيهي يساعد الوزارات والجهات الحكومية في التخطيط والتنفيذ الفعّال لمشروعات المناخ.

تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة ألمانيا، لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.


وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون المصري الألماني في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، بما يساهم في دعم التزامات مصر المناخية، ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية في قيادة الجهود نحو الاستدامة ومواجهة تحديات المناخ.

