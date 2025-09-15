اجتماع موسع لبحث تطوير التعليم والتدريب بمعاهد التمريض بالجيزة

عُقد الدكتور إسحق جميل وكيل وزارة الصحة بالجيزة، اجتماعا موسعا لمشرفات فروع التمريض التابعة للمعهد الفني الصحي بإمبابة، وذلك بمشاركة الدكتورة شاريهان عبد المنعم عميدة المعهد.

مناقشة سُبل تطوير التعليم والتدريب في التمريض

واستعرض الاجتماع عددًا من الملفات المهمة للارتقاء بالعملية التعليمية والتدريبية بمعاهد التمريض، تضمنت استعراض معوقات العمل خلال العام الدراسي الماضي، وطرح رؤية المعهد للعام الدراسي 2025/ 2026، ومناقشة ترشيحات التدريس للعام الجديد.

كما أصدر مدير صحة الجيزة تعليمات مشددة بشأن الانتظام بالمحاضرات، ومناقشة آليات رصد غياب الطلاب ومتابعته بشكل دوري.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور إسحق جميل وكيل وزارة الصحة بالجيزة، على أهمية هذه اللقاءات الدورية لمتابعة سير العمل وتذليل العقبات، إضافة إلى الاستماع لمقترحات رؤساء المعاهد بما يضمن تخريج كوادر تمريضية مؤهلة قادرة على دعم ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

دعم العملية التعليمية بالتمريض

وأكدت عميدة المعهد، الدكتورة شيريهان عبد المنعم، أن العام الدراسي الجديد سيشهد المزيد من الجهود لتطوير المناهج التدريبية والعملية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاع الصحي.

