أخبار مصر اليوم: السيسي وأردوغان يدينان العدوان الإسرائيلي على قطر.. فتح باب القبول بكلية الطب بالقوات المسلحة.. تفاصيل جديدة حول أسورة الملك بسوسنس الأول بعد اختفائها

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

عقدت اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات والمشكلة طبقًا للقرار الوزارى رقم (1351) بتاريخ 20 -7 -2025، مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة مدينة السادات يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر وذلك برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية، ووزير الصحة والسكان الأسبق، وعضوية كل من: الدكتور أشرف محمود حاتم - وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور وهالة حلمى السعيد - مستشار رئيس الجمهورية، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقا، والدكتور أحمد زكى بدر- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، ووزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور هانی محفوظ هلال - وزير التعليم العالى الأسبق.

وقد بدأت اللجنة مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة مدينة السادات يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور مرشحى الجامعة لعضوية اللجنة: الدكتور أشرف محمد عبد الباسط – رئيس جامعة المنصورة السابق، والدكتور ماجد القمرى – رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على الزخم المتنامي في العلاقات بين مصر وتركيا، وعلى التنسيق المتواصل بين البلدين على المستويين الثنائي والإقليمي، وكذلك في المحافل الدولية.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنفوجراف أوضح فيه تقدم القاهرة في تصنيف أفضل تجمعات الابتكار على مستوى العالم لعام 2025.

وجاءت القاهرة في المركز الـ83 عالميًا ضمن قائمة أفضل 100 تجمع ابتكار، وذلك مقارنة بالمركز الـ95 الذي حققته في تصنيف أفضل 100 تجمع للعلوم والتكنولوجيا لعام 2024.

صـدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعـلان عـن قبـــول الدفعـة رقم (1) إناث بالصفة العسكرية والدفعة رقم (1) (ذكور – إناث) بالصفة المدنية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة للإلتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة " دفعة 2025 ".

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور اللواء طبيب محمد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة واللواء طبيب أيمن شوقى مدير كلية الطب بالقوات المسلحة.

بدأت الجهات المختصة التحقيق في اختفاء الأسورة الذهبية النادرة لأحد ملوك الأسرة الـ21، من داخل خزينة قسم الترميم بـ المتحف المصري بالتحرير.

وحصلت فيتو على أول صورة للأسورة الذهبية النادرة لأحد ملوك الأسرة الـ21، والتي اختفت من خزينة قسم الترميم بالمتحف المصري بالتحرير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.