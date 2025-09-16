وزير الصحة: الدولة مهتمة بملف الأمراض الوراثية والنادرة

‏عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور باتريك ميكويقي، نائب رئيس الأبحاث السريرية بإحدي الشركات العالمية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الدولة المصرية تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها

وأكد وزير الصحة، في مستهل اللقاء، أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، مع اهتمام خاص بملف الأمراض الوراثية والنادرة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركة يندرج ضمن بناء شراكات رائدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للأبحاث الإكلينيكية، وتوفير أحدث العلاجات العالمية.

‏‎من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ركز على سبل تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك توسيع الأبحاث الإكلينيكية المتقدمة، وتحسين وصول المرضى إلى العلاجات المبتكرة، إلى جانب فرص توطين تقنيات البحث والتطوير في مصر، تماشيًا مع رؤية الدولة للتميز الصحي الإقليمي، وجهودها في التشخيص المبكر والعلاج.

‏‎حضر الاجتماع من جانب الوزارة الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتورة سوزان زناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.

