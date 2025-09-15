نائب وزير الصحة تناقش توحيد منظومة المشورة قبل الزواج مع التضامن والأوقاف والكنيسة

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث آليات توحيد منظومة تقديم المشورة قبل الزواج بين وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والأوقاف، بالإضافة إلى الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.

وضع منهج موحد ومتكامل للمشورة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز على وضع منهج موحد ومتكامل للمشورة، يضمن كفاءة عالية وتغطية واسعة للمستفيدين، مع تجنب الازدواجية في الجهود. كما شدد على ربط الحصول على المشورة بإصدار شهادة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.

أضاف عبدالغفار أن المشاركين استعرضوا المحتوى العلمي للمناهج الحالية من الجهات المعنية، واتفقوا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة. ستتولى هذه المجموعة مراجعة المحتوى، تحديد النقاط المشتركة، وتطوير الجوانب اللازمة لاعتماد منهج يغطي الأبعاد الاجتماعية والنفسية والصحية والشرعية.

تعزيز دور المنصة الرقمية لبرنامج “مودة”

كما اتفق الحاضرون على تعزيز دور المنصة الرقمية لبرنامج “مودة” الرئاسي، لتوفير خيارات متنوعة للوصول إلى المشورة، إلى جانب غرف المشورة الأسرية في الوحدات الصحية، ومعاهد الكنيسة، والأماكن المعتمدة من الأزهر والأوقاف.

أوصى الاجتماع بدعم وزارة الأوقاف في تدريب كوادرها من الدعاة والوعاظ على الجوانب الاجتماعية والصحية، بالتعاون مع خبراء من وزارتي الصحة والتضامن، مع التخطيط لبرامج تدريبية مستمرة لضمان الجودة.

حضر الاجتماع: الدكتورة رندة فارس، مستشار وزيرة التضامن لشؤون صحة وتنمية الأسرة ومدير برنامج مودة، والدكتور عمرو الكمار، مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، والقمص أنطونيوس صبحي، ممثل الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، والدكتورة منى حافظ، مدير المكتب الفني لنائب وزير الصحة، والدكتور محمد إبراهيم محمد، عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، والدكتور ممدوح ناجح حسين، منسق فني برامج الأسرة بوزارة التضامن، والدكتورة زينة هشام، مساعد برنامج بوزارة التضامن، والدكتورة سحر يوسف، مدير عام التخطيط بالمجلس القومي للسكان، وإيمان عبد العزيز، مسؤول برنامج المشورة قبل الزواج ببرنامج المشورة الأسرية.

