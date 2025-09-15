تطبيق الزيادة في هذا الموعد، بدء صرف معاشات أعضاء اتحاد المهن الطبية اليوم

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والبيطريين والصيادلة، عن بدء تحويل معاش شهر سبتمبر 2025 لأعضاء الاتحاد وورثتهم، اعتبارًا من صباح اليوم.

عدد المستفيدين من الأعضاء وأسرهم بلغ 128584 مستفيدا

وذكر الاتحاد أن عدد المستفيدين من الأعضاء وأسرهم بلغ 128584 مستفيدا، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمعاش 183 مليون جنيه، علمًا بأنه يتم تحويل المعاشات إلى البنوك الساعة العاشرة صباحًا يوم 15من كل شهر، وتتم معالجة البيانات داخل البنك لإرسال المعاش إلى الأعضاء.

وكان قد تم رفع معاش الاتحاد مرتين بنسبة 50% خلال العامين الماضيين، الأولى في يوليو 2023 من 1000 إلى 1350 جنيه، والثانية في يوليو 2024 من 1350 إلى 1500 جنيه، علمًا بأنه اعتبارًا من أكتوبر 2025م يتم زيادة المعاش للمرة الثالثة من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه شهريًا طبقًا لما قررته الجمعية العمومية العادية والتى عقدت فى الأول من أغسطس 2025م.

جدير بالذكر أن المعاش يُمنح لأعضاء النقابات الأربع عند بلوغ سن الستين بعد تقديم المستندات المطلوبة، ويمكن الاستفسار عبر الخط الساخن 15603.

