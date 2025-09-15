رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

أجرى الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، زيارة تفقدية لمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة للتأمين الصحي، أحد أبرز الصروح الطبية الحديثة التابعة للهيئة.

كان في استقبال رئيس الهيئة، الدكتور رمزي منير مدير عام المستشفى وشملت الجولة عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفى، أبرزها أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والمتوسطة، غرف العمليات، اللجان الطبية متعددة التخصصات، وحدات مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية.

قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية ( العادية، المقطعية، الرنين المغناطيسي، السونار )

كما اطلع رئيس الهيئة على مؤشرات الأداء، وعدد العمليات الجراحية، ونسب الإشغال، والترددات اليومية على العيادات الخارجية، بالإضافة إلى تقييم كفاءة القوى البشرية بالمستشفى.

تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة وفق أعلى معايير الجودة

وخلال لقائه بعدد من المرضى أكد الدكتور احمد مصطفى أن تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة وفق أعلى معايير الجودة يأتي على رأس أولويات الهيئة.

كما استمع إلى ملاحظات واستفسارات الكوادر الطبية، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل لهم، وحرصها على توفير بيئة عمل محفزة تسهم في تحسين الأداء وتحقيق رضا المنتفعين كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات مكافحة العدوى لضمان سلامة المرضى والفريق الطبي.

واختتم رئيس الهيئة زيارته بعقد اجتماع موسع مع مسئولي الشئون الطبية والعلاجية ومكافحة العدوى بالمستشفى، استعرض خلاله آليات العمل وخطط التطوير، موجّهًا بضرورة استمرار العمل على تحقيق التكامل بين الأقسام ورفع كفاءة الخدمات.

مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة للتأمين الصحي من أحدث المنشآت التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ويضم: 200 سرير، تشمل 110 أسرّة داخلية، 11 رعاية مركزة، 8 رعاية متوسطة، 11 رعاية قلب، 4 رعاية أطفال، 16 طوارئ، 17 حضّانة للمبتسرين، 24 ماكينة غسيل كلوي

8 غرف عمليات، مجمع عيادات خارجية شامل جميع التخصصات، كما يحتوي على مراكز متخصصة، منها مركز جراحات القلب المفتوح والقسطرة، مركز مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، مركز العلاج الطبيعي، مركز أمراض النساء والولادة، قسم جراحات العظام والمناظير وتغيير المفاصل، قسم الجراحة العامة وجراحة التجميل، قسم الرمد وزراعة القرنية، قسم الأشعة المتكامل، معامل طبية متقدمة وبنك دم.

وتم مؤخرًا افتتاح قسم جراحات المسالك البولية بالمنظار الجراحي، وقسم جراحة الأورام، ووحدة الغسيل الكلوي بهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متقدمة للمرضى وتلبية احتياجات المجتمع الصحية لتقديم رعاية طبية متخصصة ومتكاملة ضمن خطة التطوير المستمرة التي تنتهجها الهيئة.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على ضمان تقديم خدمات طبية متميزة وتحقيق أعلى مستويات الجودة والرضا للمنتفعين.

