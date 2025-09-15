2936 مستفيدة من الحملة التنشيطية لخدمات الصحة بالإسماعيلية

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إنه فى إطار مبادرة بداية، انطلقت الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة" لتقديم خدمات الصحة الإنجابية خلال المرحلة الأولى، بمدن الإسماعيلية، التل الكبير، القصاصين، أبو صوير، وقدمت خدماتها لحوالى 2936 مستفيدة، وتواصل تقديم خدماتها للأسبوع الثانى فى الفترة من 14 وحتى 18 سبتمبر الجاري بمدن فايد،القنطرة غرب،القنطرة شرق.



الهدف من عقد الحملة

يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بصحة وتنمية الأسرة بجميع محافظات الجمهورية، والتى يتم تنفيذها على مرحلتين.

وانطلقت أعمال الحملة التنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة في الإسماعيلية إلى جانب العيادات المتنقلة، بالإضافة لعقد ندوات توعوية لتعزيز الوعي لدى الأسرة المصرية، ومكافحة الشائعات المرتبطة بصحة الأم والطفل، خاصة ما يتعلق بوسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن تقديم المشورة بأهمية المباعدة بين الولادات.

إقبال كثيف من السيدات

وأضافت الدكتورة إيمان الحماقى، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالإسماعيلية، أن الحملة لاقت إقبالا كثيفا من السيدات خلال مرحلتها الأولى، حيث تم خلالها حصول 2461 منتفعة على وسيلة لتنظيم الأسرة، حصول 200 على وسائل طويلة المفعول، و318 كشف نسا و15 متابعة حمل و126 سونار ومتابعة وسيلة، كما تم تقديم المشورة والتوعية لـ 2936 مستفيدة.

جانب من الحملة، فيتو

وأشارت إلى أن الحملة تقام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان والإعلام، والأوقاف، ومجلس المدينة، والتضامن الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.