دراسة تحذر: الاستهلاك المفرط للبروتين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان

البروتين عنصر غذائي مهم في بناء وإصلاح العضلات، ودعم إنتاج الهرمونات، وتعزيز وظيفة الجهاز المناعي، والحفاظ على الصحة العامة.

وحذر أطباء التغذية من الإفراط في تناول بعض الأطعمة الغنية بالبروتين لأنه قد ينعكس سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية، ووظائف الكلى، بل وقد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

فبينما يمثل البروتين عنصرًا لا غنى عنه في النظام الغذائي، فإن الاعتماد المفرط على اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء والأطعمة المقلية ومنتجات الألبان كاملة الدسم، إلى جانب ألواح البروتين المحلاة، قد يُحوّل فوائده إلى تهديدات صامتة على المدى الطويل.

خطر السرطان وأمراض القلب

تشمل هذه الفئة النقانق، والسلامي، وغيرها من اللحوم المعالجة أو المدخنة، ورغم غناها بالبروتين، إلا أنها محمّلة بالدهون المشبعة، والملح، والمواد الحافظة مثل النترات.

وقد أكدت دراسة منهجية واسعة نشرت على موقع PubMed أن تناول اللحوم المصنعة بكثرة يرتبط بشكل وثيق بزيادة خطر الإصابة بالعديد من السرطانات، أبرزها سرطان القولون والمستقيم، إلى جانب سرطان الثدي والرئة، كما يرتبط استهلاكها المنتظم بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

رغم أن لحم البقر والضأن يمثلون مصادر مهمة للبروتين والحديد، إلا أن الإفراط في تناولها يرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير المراجعات العلمية المنشورة على PubMed إلى ارتباط واضح بين الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء وسرطان القولون والمستقيم وأنواع أخرى من السرطان.

كما أن دراسة أجرتها الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجدت أن اللحوم الحمراء غير المصنعة ترتبط أيضًا بارتفاع خطر أمراض القلب والسكري، في حين يزداد هذا الخطر أكثر مع اللحوم المصنعة.

طرق الطهي عالية الحرارة

لا يقل أسلوب الطهي خطورة عن نوعية اللحوم نفسها، فالقلي، أو التحميص، أو الشواء على درجات حرارة عالية يؤدي إلى إنتاج مركبات ضارة، مثل:

الأمينات الحلقية غير المتجانسة

الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات



وقد أظهرت دراسات منشورة على موقع Cancer.gov أن هذه المركبات تساهم في تطور السرطان عند التجارب الحيوانية، كما أن قلي اللحوم يضيف سعرات حرارية ودهونًا غير صحية، منها الدهون المتحولة، مما يُصعّب الحفاظ على وزن مثالي ويزيد من مخاطر التمثيل الغذائي.

منتجات الألبان كاملة الدسم

توفر منتجات الألبان البروتين والكالسيوم الضروريين لصحة العظام، غير أن الأنواع كاملة الدسم مثل الحليب الكامل، الزبدة، وبعض أنواع الجبن، غنية بالدهون المشبعة.

وقد ربطت دراسة منشورة على PubMed بين زيادة تناول الأحماض الدهنية المشبعة من منتجات الألبان وارتفاع خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني ومتلازمة التمثيل الغذائي، رغم تباين النتائج بين الفئات السكانية المختلفة.

هذا يؤكد أن الاعتدال هو المفتاح، بحيث تستهلك منتجات الألبان كاملة الدسم ضمن نظام غذائي متوازن لا يرفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL).



الاعتماد المفرط على البروتين الحيواني

الاعتماد المفرط على اللحوم ومنتجاتها كمصدر أساسي للبروتين يؤدي إلى إهمال الفوائد الجوهرية للأطعمة النباتية الغنية بالألياف، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات.

وتشير الأبحاث العلمية على منصة PubMed إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين الحيواني والفقيرة بالأطعمة النباتية ترتبط بزيادة خطر أمراض القلب، السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان.

