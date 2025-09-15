الموز والعنب والبطيخ، فواكه ترفع سكر الدم بسرعة يجب تجنب الإفراط فيها

الفاكهه، تلك الحلوى الطبيعية الحلوة والحامضة في آن واحد، والغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، ورغم صورتها الصحية البراقة، إلا أن وراء قشورها خطرًا غير مرئي يرتبط مباشرةً بسكر الدم.

فهناك أنواع من الفواكه تحتوي علي مؤشر جلاسيمي منخفض أو مرتفع تؤثر على سكر الدم.

التوت.. الصديق الأول لسكر الدم

يأتي التوت بأنواعه الأزرق، الأحمر، والفراولة في صدارة الفواكه الصديقة لسكر الدم.

فهي منخفضة السكر وذات مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز وفقا لما نشر علي Health shots

ويشير أطباء التغذية إلى أن التوت لا يكتفي بضبط السكر، بل يمد الجسم بجرعة قوية من مضادات الأكسدة ويمكن تناوله كما هو، أو إضافته إلى الزبادي، أو مزجه في عصائر لمذاق صحي ولذيذ.

تفاحة يوميًا

أما الفواكه المستديرة مثل التفاح والكمثرى، أو الفواكه ذات النواة كالمشمش والخوخ والكرز، فهي تحتل مرتبة وسطية.

ليست الأفضل مثل التوت، لكنها ليست الأسوأ أيضًا.

ويوصي أطباء الغدد الصماء بتناولها باعتدال، بحيث لا تزيد الحصة اليومية عن ثمرة واحدة، مع إمكانية تعزيز فائدتها عبر دمجها مع بروتين أو دهون صحية.

على سبيل المثال، تفاحة مع ملعقة من زبدة اللوز أو خوخ مع بعض حبات الجوز، مزيج يحقق توازنًا أفضل لمستويات السكر ويمنح شعورًا أطول بالشبع.

الموز والعنب والبطيخ

الفاكهة المثيرة للقلق، هناك أنواع من الفاكهة تتطلب وعيًا وحذرًا عند تناولها، خاصة لدى مرضى السكري أو أصحاب مقاومة الأنسولين.

يتصدر هذه القائمة الموز والعنب والبطيخ، لكونها ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم عند استهلاكها منفردة.

وينصح الأطباء بعدم الامتناع عنها كليًا، بل الاكتفاء بكميات صغيرة جدًا – بضع حبات عنب أو شرائح منهت، ولكن يجب على الناس الانتباه جيدًا لحجم تناول هذة الفواكه.

بضع حبات عنب، أو بعض شرائح البطيخ، لا بأس بها، ولكن يجب تجنب الوجبات الكبيرة تمامًا.

كما يفيد تناول هذه الفاكهة مع مصدر للدهون أو البروتين لإخفاء كمية السكر. على سبيل المثال، وتناول موزة صغيرة مع ملعقة من زبدة الفول السوداني خيارًا رائعًا بدلًا من تناول الفاكهة وحدها.

مع أن الفاكهة قد تكون مفيدة للجسم، إلا أن المفتاح يكمن في فهم كيفية تناولها معًا وتحديد الخيارات الأفضل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.