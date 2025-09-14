تطعيمات ضرورية يجب حصول الطلاب عليها قبل بدء العام الدراسي

مع اقتراب موسم الدراسة، تزداد فرص انتشار بعض الأمراض المعدية بين الطلاب، نتيجة الزحام واختلاف درجات الحرارة، وهو ما يستلزم الحرص على استكمال التطعيمات الأساسية والوقائية للأطفال.

أهمية مراجعة السجل التطعيمي للتلاميذ قبل بدء الدراسة

وأكد الدكتور مصطفى محمدي، استشاري الباطنة ومكافحة العدوى، أهمية مراجعة السجل التطعيمي للتلاميذ قبل بدء الدراسة، والتأكد من حصولهم على الجرعات اللازمة ضد أمراض مثل: الإنفلونزا، الجديري المائي، الالتهاب الكبدي "أ"، والمكورات الرئوية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتطعيمات التي توفرها المدارس في مراحل دراسية معينة، مثل تطعيم الحمى الشوكية الثنائي في الصف الأول من كل مرحلة، وتطعيم الثنائي البكتيري (Td) في الصفين الثاني والرابع الابتدائي.

وأشار إلى أن استكمال التطعيمات يمثل خط الدفاع الأول لحماية الطلاب من العدوى، وضمان بيئة مدرسية أكثر أمانًا وصحة.

كانت وزارة الصحة والسكان، اكدت وجود إنجازات كبيرة تحققت في برامج التطعيمات في مصر، والتي حققت نجاحا ملحوظا على المستويين الإقليمي والدولي.

مصر نجحت في الوصول إلى مؤشرات عالمية

أكدت وزارة الصحة أن مصر نجحت في الوصول إلى مؤشرات عالمية، خصوصًا فيما يتعلق بالتطعيم ضد الالتهاب الكبدي B للأطفال دون سن الخامسة، حيث من المتوقع أن تصبح مصر أول دولة في إقليم شرق المتوسط تحقق مستهدفات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالقضاء على الالتهاب الكبدي B لدى الأطفال أقل من 5 سنوات، وذلك بحلول عام 2025.

وأضافت أن هذا النجاح يعود إلى الجهود المستمرة لفرق التطعيم، إلى جانب التغطية الواسعة التي توفرها الوزارة عبر المنشآت الصحية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

حافظت مصر على نسب تغطية مرتفعة في التطعيم ضد الالتهاب الكبدي B

وحافظت مصر على نسب تغطية مرتفعة في التطعيم ضد الالتهاب الكبدي B، تجاوزت 95% في بعض المناطق.

وأشار إلى أن تطعيمات المدارس التي بدأت منذ عام 1992 أسهمت بشكل كبير في منع تفشي حالات الإصابة بالأمراض الوبائية، وعلى رأسها الالتهاب السحائي المنضمي A وC.

يأتي هذا النجاح في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز صحة الطفل، وحماية الأجيال القادمة من الأمراض المعدية، ويُعد نموذجًا يُحتذى به في المنطقة في مجال الوقاية والتطعيمات.

وأشارت وزارة الصحة الي أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي للجسم، منوهة إلى أن فكرة التطعيم تعتمد على محاربة أي فيروس يدخل الجسم ويكون الجهاز المناعي للجسم قوة على محاربة المرض.

وأكدت أن أي إنسان يمكنه تناول التطعيم في أي وقت منذ الولادة يحصل على تطعيمات تقوي مناعة الجسم وتقوي الجسم على محاربة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان خلال فترة حياته.

وأوضحت أن أغلب التطعيمات تؤخذ عن طريق الحقن والبعض منها من خلال الفم مؤكدا أن أي آثار جانبية تظهر بعد تلقي أي نوع من التطعيم تكون بسيطة وتختفي خلال يوم أو اثنين على الأكثر منها ألم مكان الحقن وارتفاع في درجة الحرارة الجسم أو احمرار مكان الحقن أو الصداع.

