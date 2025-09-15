حملة «100 يوم صحة» تقدم 88 مليون خدمة طبية مجانية خلال 61 يومًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 88 مليونًا و37 ألفًا و71 خدمة طبية مجانية خلال 61 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

رفع كفاءة المنظومة الصحية

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس السبت، مليونا و410 آلاف و500 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دور تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 342 ألفًا و400 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال «عبدالغفار» إن الحملة قدّمت 439 ألفًا و41 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 118 ألفًا و483 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 83 ألفا و590 خدمة.

وأشار إلى أن الحملة قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 9 آلاف و341 خدمة، كما قدّمت الحملة 215 ألفا و728 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و561 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 105 آلاف و59 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء ألف و883 عملية ضمن قوائم الانتظار، كما قدمت قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 16 ألفا و419 خدمة.

وتابع أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 72 ألفًا و995 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

