مصرع شابين وإصابة ثالث في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقنا

حوادث

شهدت محافظة قنا صباح اليوم الأحد حادثًا مأساويًّا أسفر عن مصرع شابين وإصابة ثالث، إثر وقوع تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق قرية حجازة الشرقي بمركز قوص، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

ضبط 54 طن سكر مدعوم قبل بيعها بالسوق السوداء بطهطا في سوهاج

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

تفاصيل الحادث

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق قرية حجازة الشرقي.
وبالانتقال والفحص، تبين مصرع كل من: محمد عبد الرازق، وعبد الظاهر أبو الحسن.


كما أسفر الحادث عن إصابة شاب ثالث، وجرى نقل الجثامين والمصاب إلى مستشفى قوص المركزي.

التحقيقات

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة كشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

