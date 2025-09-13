السبت 13 سبتمبر 2025
محافظات

التصريح بدفن جثمان شابين لقيا مصرعهما في حادث أثناء عودتهما من حفل زفاف بالقليوبية

صرحت نيابة القليوبية بدفن جثمان شابين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية على طريق تصفا – كفر شكر بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء عودتهما من حفل زفاف أحد أصدقائهما، حيث أسفر الحادث عن وفاة "عبد العظيم أ.ع، أحمد م.ح، وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما أودعت الجثامين بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

 وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغا بوقوع  حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية على طريق تصفا – كفر شكر بمحافظة القليوبية  وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة،تبين وقوع  حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية على طريق تصفا – كفر شكر بمحافظة القليوبية، اسفر عن  وفاة كل من عبد العظيم أ.ع وأحمد م.ح، وإصابة 4 آخرين ذلك  أثناء عودتهما من حفل زفاف أحد أصدقائهما.

 كما جرى الدفع بسيارات المرور لرفع آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها.

وكلّفت النيابة العامة المباحث بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الحادث، وتحديد المتسبب فيه، بدفن جثمان الشابين اللذان  لقيا مصرعهما.

