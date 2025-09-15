حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية نسبية بالقاهرة والجيزة مع بعض الكثافات الصباحية

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم سيولة مرورية نسبية، مع ظهور بعض الكثافات المعتادة في ساعات الذروة، وسط متابعة ميدانية من الإدارة العامة للمرور لتيسير الحركة أمام قائدي المركبات.

محاور القاهرة

ظهرت حركة مرورية جيدة على الطريق الدائري في مختلف القطاعات، بينما شهد محور 26 يوليو تباطؤا في اتجاه ميدان لبنان نتيجة الأحمال، كما رُصدت كثافات محدودة أعلى كوبري 6 أكتوبر خاصة أمام مناطق وسط البلد، مع سيولة نسبية في كورنيش النيل باتجاه حلوان والملك الصالح.

محاور الجيزة

شهد شارع الهرم بعض التباطؤ في محيط محطات المترو الجارية أعمالها، فيما ظهرت كثافات متقطعة بشارع فيصل. وسجل محور 26 يوليو القادم من أكتوبر باتجاه المهندسين تكدسًا محدودًا، بينما بدت الحركة داخل مدينة 6 أكتوبر مستقرة مع بعض الأحمال في المحاور الرئيسية.

جهود المرور

دفعت الإدارة العامة للمرور بالخدمات الميدانية والدراجات البخارية للتعامل مع أي أعطال أو حوادث طارئة قد تؤدي إلى تعطيل الحركة، مع تفعيل الحملات المرورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط في الشارع.

