حملات مرورية تضبط 114 ألف مخالفة و127 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الأمنية المكثفة خلال 24 ساعة؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية للحد من الحوادث المرورية وضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور الرئيسية بجميع المحافظات.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 114803 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 2105 سائق وتبين إيجابية 127 حالة لتعاطي المواد المخدرة.



حملات الطريق الدائري الإقليمي

ضبط 1153 مخالفة مرورية متنوعة منها: السير عكس الاتجاه، تحميل ركاب، شروط التراخيص، أمن ومتانة.

فحص 167 سائق وتبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة وضبط 14 محكوم عليهم بإجمالي 22 حكم والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.



استمرار الحملات المرورية

تؤكد وزارة الداخلية مواصلة حملاتها المرورية والانضباطية على كافة الطرق والمحاور لتحقيق الانضباط، وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

