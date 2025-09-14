ضبط 3 أشخاص رفعوا أسلحة بيضاء خلال مشاجرة بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله ثلاثة أشخاص يلوّحون بأسلحة بيضاء.

بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى مشاجرة بين مالك ورشة (الطرف الأول) من ناحية، ونجل شقيقه ونجليه (الطرف الثاني) من ناحية أخرى، وذلك إثر خلافات مالية بعد رفض الأول منحهم مبالغ مالية نظرًا لاعتيادهم تعاطي المواد المخدرة وسوء سلوكهم.

وقد قام الطرف الثاني بالتوجه إلى الورشة والاعتداء عليه لفظيًا، وخلع ملابسهم والتلويح بأسلحة بيضاء في محاولة لترهيبه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.