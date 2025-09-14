الأحد 14 سبتمبر 2025
ضبط 3 أشخاص رفعوا أسلحة بيضاء خلال مشاجرة بدمياط

ضبط 3 أشخاص لوّحوا بأسلحة بيضاء في مشاجرة بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله ثلاثة أشخاص يلوّحون بأسلحة بيضاء.

 

بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى مشاجرة بين مالك ورشة (الطرف الأول) من ناحية، ونجل شقيقه ونجليه (الطرف الثاني) من ناحية أخرى، وذلك إثر خلافات مالية بعد رفض الأول منحهم مبالغ مالية نظرًا لاعتيادهم تعاطي المواد المخدرة وسوء سلوكهم. 

وقد قام الطرف الثاني بالتوجه إلى الورشة والاعتداء عليه لفظيًا، وخلع ملابسهم والتلويح بأسلحة بيضاء في محاولة لترهيبه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

