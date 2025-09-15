ضبط قضايا بـ9 ملايين خلال يوم واحد، ضربات أمنية ضد الاتجار بالنقد الأجنبي

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد المتاجرين غير المشروعين بالنقد الأجنبي والمضاربين بأسعار العملات، والذين يستهدفون تحقيق أرباح غير مشروعة عبر إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، بما ينعكس سلبًا على الاقتصاد القومي.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 9 ملايين جنيه خلال يوم واحد.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني وملاحقة كافة صور الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.

