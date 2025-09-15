الإثنين 15 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط أجنبيتين وراغب متعة داخل وكر دعارة بالتجمع الأول

ضبط أجنبيتين وراغب
ضبط أجنبيتين وراغب متعة داخل وكر دعارة بالتجمع، فيتو

 تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط وكر دعارة تديره سيدتان تحملان جنسية أجنبية بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، وبرفقتهما راغب متعة، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة الجرائم الأخلاقية وضبط مروجي الأعمال المنافية للآداب.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات الأجنبية بإدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عملية الضبط

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف الوكر المشار إليه، حيث أمكن ضبط السيدة المالكة للشقة وبرفقتها سيدة أخرى من ذات الجنسية، بالإضافة إلى أحد الأشخاص راغب متعة.

اعترافات وإجراءات قانونية

بمواجهتهم أقروا بارتكابهم النشاط الإجرامي في الدعارة واستغلال المسكن لهذا الغرض.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

