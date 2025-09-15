ضبط سائق ميني باص اعتدى على مواطن وسار عكس الاتجاه بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بالصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن سير قائد سيارة "ميني باص" عكس الاتجاه بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة، وتعديه على قائد سيارة أخرى بالسب وإحداث تلفيات بسيارته اعتراضًا على قيامه بتصويره.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط).

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

الإجراءات القانونية

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق المتهم.

