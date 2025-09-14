الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بين متسولين بمنطقة الحصري بالجيزة وضبط المتورطين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين بعض الأشخاص من القائمين بأعمال التسول بمنطقة الحصرى بمحافظة الجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، وأنه بتاريخ 11 الجاري نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص أثناء قيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتورطين، وهم: شخصان و3 سيدات، لـ4 منهم معلومات جنائية مسجلة.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

