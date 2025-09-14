الأحد 14 سبتمبر 2025
الأمن يكشف ملابسات فيديو شخص مكبل بالسرير بالدقهلية

الامن يكشف ملابسات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص جالسًا على سرير ومكبلًا من قدمه بمحافظة الدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، كما أمكن تحديد الشخص الظاهر بالفيديو وتبين أنه من ذوى الاحتياجات الخاصة، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر.

وباستدعائه حضر برفقة والده (عامل)، والذى أوضح أن زوجته مريضة ولا تستطيع السيطرة على نجلهما، فقام بتكبيله بسرير غرفة نومه أثناء خروجه من المنزل، خشية إلحاق الأذى بنفسه أو بمحتويات المنزل.

 

 

 

كما تبين أن نجل شقيقه هو من قام بتصوير الفيديو وإرساله لشخص مقيم خارج البلاد بقصد التشهير به ونجله، بسبب خلافات عائلية على الميراث، وتم ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

