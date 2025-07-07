فوائد الكريز، يحمي من السرطان وأمراض القلب ويقوي المناعة

فوائد الكريز، الكريز من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون لنكهته المميزة، ويدخل فى صناعة الحلوى والمربى.

وفوائد الكريز، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكريز أو الكرز من الفواكه الصيفية اللذيذة والمنعشة، ويتميز بلونه الأحمر أو الأسود الداكن وطعمه الحلو أو الحامض حسب نوعه، ولكنه لا يتميز فقط بمذاقه، بل هو غني أيضا بالفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة التي تجعل له فوائد صحية وجمالية كثيرة.

القيمة الغذائية للكريز

وأضاف السيد، أن كل 100 جرام من الكريز يحتوي على 60 سعر حراري، وفيتامين C، وفيتامين A، والألياف الغذائية، ومضادات أكسدة مثل الأنثوسيانين والبيتا كاروتين، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والحديد.

فوائد الكريز للصحة

فوائد الكريز للصحة

وتابع، أن من فوائد الكريز للصحة:-

يحتوي الكريز على مركبات "الأنثوسيانين" التي تحارب الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان، وأمراض القلب، والسكري.

الكريز يساعد في تقليل الكوليسترول الضار، وتحسين تدفق الدم، بفضل احتوائه على البوتاسيوم والفلافونويدات، مما يحمي القلب من الجلطات وتصلب الشرايين.

أظهرت دراسات أن الكريز يساهم في تقليل حمض اليوريك في الجسم، مما يخفف من آلام النقرس ويقلل من الالتهابات بفضل خصائصه المضادة للالتهاب.

الكريز، وخاصة الكريز الحامض، يحتوي على مادة الميلاتونين الطبيعية، وهي هرمون يساعد على تنظيم النوم وتحسين جودته، خاصة لمن يعانون من الأرق.

بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة، يعمل الكريز على تقوية جهاز المناعة ومساعدة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

الكريز منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، ويساعد في تقليل الشهية.

رغم طعمه الحلو، إلا أن الكريز له مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يجعله خيار صحي لمرضى السكري لأنه لا يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة.

احتواء الكريز على فيتامين C والأنثوسيانين يساعد في تجديد خلايا البشرة ومنحها إشراقة طبيعية.

مضادات الأكسدة الموجودة في الكريز تحارب التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتقلل من أضرار الشمس والعوامل البيئية.

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، يساعد الكريز في تقليل التهابات البشرة والحبوب عند تناوله بانتظام.

الفيتامينات الموجودة في الكريز، خاصة فيتامين A وC، تساهم في تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه.

محاذير تناول الكريز

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد الكريز، إلا أنه يجب الاعتدال في تناول الكريز، لأن الإفراط في تناوله قد يسبب اضطرابات في المعدة أو الإسهال، وقد يسبب حساسية لبعض الأشخاص، ويفضل غسله جيدا قبل الأكل للتخلص من المبيدات.

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