فوائد الكريز، يحمي من أمراض السرطان وألزهايمر ويقوي المناعة

فوائد الكريز، الكريز من الفاكهة الموسمية الشهيرة التي لها مذاق مميز وتستخدم في صناعة الحلوى والمربى ويعشقها الكبار والصغار.

وفوائد الكريز، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الكريز أو الكرز هو فاكهة صيفية لذيذة تنتمي إلى الفصيلة الوردية، يتميز بلونه الأحمر أو الأرجواني وطعمه المميز بين الحلو والحامض، لا تقتصر فوائد الكريز على مذاقه اللذيذ فقط، بل يمتلك قيمة غذائية عالية ويعد كنز من الفوائد الصحية والجمالية.

القيمة الغذائية للكريز

واضافت منى، يحتوي الكريز على العديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل:

فيتامين C وA وK

مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونويدات.

البوتاسيوم والمغنيسيوم.

الألياف الغذائية.

كمية قليلة من السعرات الحرارية والدهون.

فوائد الكريز

فوائد الكريز للصحة

وتابعت، أن من فوائد الكريز للصحة التى تدفعنا لتناوله فى موسمه:-

الكريز غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في الجسم، مما يقي من العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

يحتوي الكريز على البوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، كما تساهم مضادات الالتهاب الموجودة فيه في تقليل الالتهاب المرتبط بأمراض القلب.

الكريز يحتوي على مادة الميلاتونين، وهي هرمون طبيعي يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، لذا فإن تناول الكريز أو شرب عصيره قد يساعد على النوم بشكل أفضل.

يساعد الكريز في تقليل مستويات حمض اليوريك في الدم، وبالتالي يخفف من نوبات النقرس والآلام المصاحبة لالتهاب المفاصل.

الألياف الموجودة في الكريز تعمل على تحسين عملية الهضم، ومنع الإمساك وتعزيز صحة القولون.

رغم أن طعمه حلو، إلا أن الكريز يحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، ما يجعله خيار آمن لمرضى السكري عند تناوله بكميات معتدلة.

الأنثوسيانين الموجود في الكريز له خصائص مضادة للسرطان، حيث يعيق نمو الخلايا السرطانية ويعزز مناعة الجسم ضدها.

مضادات الأكسدة في الكريز تحسن الذاكرة والتركيز، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض الدماغ التنكسية مثل ألزهايمر.

أثبتت الدراسات أن تناول الكريز أو عصيره بعد ممارسة التمارين يقلل من ألم العضلات ويعزز التعافي.

الكريز غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يجعله مثالي لتعزيز إنتاج الكولاجين، وحماية البشرة من علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والبقع الداكنة.

يساعد عصير الكريز الطبيعي على تفتيح البشرة وتوحيد لونها بفضل خصائصه المقشرة والمجددة لخلايا الجلد.

يحتوي الكريز على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، مما يساهم في تقليل ظهور حب الشباب وتهدئة البشرة الملتهبة.

الفيتامينات والمعادن الموجودة في الكريز، خاصة فيتامين A وC، تغذي بصيلات الشعر وتحسن من نموه وتقلل من تساقطه.

محاذير تناول الكريز

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يجب الاعتدال في تناول الكريز لتجنب الإسهال أو الانتفاخ بسبب احتوائه على ألياف عالية، ومن الأفضل غسله جيدا قبل تناوله لتجنب أي بقايا من المبيدات، وقد يتسبب تناوله المفرط في بعض الأشخاص بالحساسية، لذا يجب توخي الحذر عند تناوله لأول مرة.

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